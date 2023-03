"Governo proponga a Francia espulsione terroristi", mozione di Fratelli d'Italia (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Parlamento impegna il Governo "a fornire tutta la necessaria e dovuta assistenza legale ai parenti delle vittime dei reati commessi dai dieci terroristi Italiani rifugiatisi in Francia , nella loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Parlamento impegna il"a fornire tutta la necessaria e dovuta assistenza legale ai parenti delle vittime dei reati commessi dai diecini rifugiatisi in, nella loro ...

"Governo proponga a Francia espulsione terroristi", mozione di Fratelli d'Italia I firmatari della mozione di Fdi (primo fra questi il capogruppo Tommaso Foti) sottolineano come l'attuale governo francese abbia già riconosciuto il diritto dell'Italia "a pretendere l'applicazione ...