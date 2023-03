**Governo: Meloni, 'oggi con direttore generale Fao, impegno contro crisi alimentare'** (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "oggi alla sede della Fao ho incontrato il direttore generale Qu Dongyu. Abbiamo parlato degli sforzi comuni per fronteggiare la crisi alimentare globale e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche in vista del vertice 'Stocktaking Moment' del 24-26 luglio a Roma". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "alla sede della Fao ho incontrato ilQu Dongyu. Abbiamo parlato degli sforzi comuni per fronteggiare laglobale e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche in vista del vertice 'Stocktaking Moment' del 24-26 luglio a Roma". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, su twitter.

