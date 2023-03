**Governo: Calenda, 'giudizio molto negativo, non ha un'idea di Paese'** (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Il mio giudizio sul governo è molto negativo. Finora abbiamo solo visto una sfilza di reati inapplicabili senza mettere in campo un'idea di Paese. Quale è l'idea di Meloni sulla scuola, sul lavoro, sulla sanità? Il governo si trascina da un'emergenza a un'altra senza dare risposte strutturali. E così è inevitabile che si sbandi". Così Carlo Calenda in diretta sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Il miosul governo è. Finora abbiamo solo visto una sfilza di reati inapplicabili senza mettere in campo un'di. Quale è l'di Meloni sulla scuola, sul lavoro, sulla sanità? Il governo si trascina da un'emergenza a un'altra senza dare risposte strutturali. E così è inevitabile che si sbandi". Così Carloin diretta sui social.

