Gorizia | sequestrato b&b a Monfalcone | era luogo d’incontri con escort e trans Servizi pubblicizzati su internet

Leggi su tag24

(Di giovedì 30 marzo 2023)un bed and breakfast a, in provincia di, utilizzato come casa d’appuntamenti. Era il ritrovo die personesudamericani che utilizzavano le camere comedi appuntamenti e guadagno. Come scrive Il Gazzettino “la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo della struttura ricettiva emesso dal G.i.p. ... TAG24.