Golden Group | quasi 9 milioni di euro per le aziende siciliane con la finanza agevolata

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nell'anno appena concluso le impresehanno ottenuto in mediadidi finanziamenti grazie al lavoro di, principale società indipendente italiana attiva nella. In Sicilia, 134hanno presentato in media3 richieste di contributi ciascuna. I fondi richiesti riguardano strumenti pensati dal governo per superare la crisi economica causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. A questi si affiancano i progetti per la valorizzazione del territorio, così come quelli orientati allo sviluppo dell’imprenditoria locale. I finanziamenti ottenuti appartengono a un universo variegato: si va dal credito di imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno al ...