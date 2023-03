Goggia: «Non so accettare cose diverse dalla perfezione. Giletti? Parliamo del niente di niente» (Di giovedì 30 marzo 2023) Sofia Goggia si racconta in una lunga intervista a Oggi (in edicola e su digitale) realizzata da Lia Capizzi. L’anticipazione è sul Corriere della Sera. «Alcune volte mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione. Ma ciò che davvero mi spaventa di più è il dolore dell’anima». Le sue paure. «Sono cresciuta con un’irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni. La mia paura più grande è quella di non essere mai abbastanza: da un lato è una spinta propositiva per raggiungere i miei obiettivi. Dall’altro lato è qualcosa di patologico, il mio sentirmi sempre un po’ sbagliata. Non so accettare una cosa diversa dall’idea di perfezione. Della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Sofiasi racconta in una lunga intervista a Oggi (in edicola e su digitale) realizzata da Lia Capizzi. L’anticipazione è sul Corriere della Sera. «Alcune volte mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione. Ma ciò che davvero mi spaventa di più è il dolore dell’anima». Le sue paure. «Sono cresciuta con un’irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni. La mia paura più grande è quella di non essere mai abbastanza: da un lato è una spinta propositiva per raggiungere i miei obiettivi. Dall’altro lato è qualcosa di patologico, il mio sentirmi sempre un po’ sbagliata. Non souna cosa diversa dall’idea di. Della ...

