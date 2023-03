Gli ex giocatori dell’Arsenal del 2004 si riunisco, ma alcuni sono irriconoscibili (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli ex giocatori dell’Arsenal del 2004 fanno una rimpatriata dopo 19 anni e alcuni di loro sono irriconoscibili. La foto postata dall’ex centrocampista Pires su Instagram è diventa virale. La squadra allora guidata da Arsene Wenger aveva in Thierry Henry la sua stella, ma composta da grandi giocatori come lo stesso francese e Patrice Viera, passato anche in Serie A prima alla Juventus e poi all’Inter. Parte dei presenti sono anche gli ultimi vincitori dell’ultima Premier League, dove dalle parti d’Emirates augurano possa tornare a festeggiare quest’anno. La foto mostra il tempo che passa e fa rimpiangere l’Arsenal degli “invincibili” in una nostalgia per un calcio ormai lontano. Quei Gunnners riuscirono a spadroneggia sia in Inghilterra che in Europa, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli exdelfanno una rimpatriata dopo 19 anni edi loro. La foto postata dall’ex centrocampista Pires su Instagram è diventa virale. La squadra allora guidata da Arsene Wenger aveva in Thierry Henry la sua stella, ma composta da grandicome lo stesso francese e Patrice Viera, passato anche in Serie A prima alla Juventus e poi all’Inter. Parte dei presentianche gli ultimi vincitori dell’ultima Premier League, dove dalle parti d’Emirates augurano possa tornare a festeggiare quest’anno. La foto mostra il tempo che passa e fa rimpiangere l’Arsenal degli “invincibili” in una nostalgia per un calcio ormai lontano. Quei Gunnners riuscirono a spadroneggia sia in Inghilterra che in Europa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 2 - Prima di Mateo #Retegui, gli ultimi tre giocatori a trovare il gol nelle loro prime due presenze in Nazionale e… - napolista : Gli ex giocatori dell'#Arsenal del 2004 si riunisco, ma alcuni sono irriconoscibili Nella foto si riconoscono faci… - sportli26181512 : Che lavoro facevano i giocatori prima di diventare calciatori: L'ultima 'favola' è quella raccontata da Beto: lavor… - sportli26181512 : Serie A, quali formazioni cambiano meno? I giocatori con più minuti giocati: Chi sono gli allenatori che cambiano m… - taco_minaccioso : @toninorudiger @sscnapoli mi dispiace per tutti i commenti negativi che stai ricevendo, ma hai oggettivamente ragio… -