"Gli abiti dei fumatori sono tossici come le loro sigarette, soprattutto per i bimbi. Ma il peggio sono le superfici contaminate di casa e delle auto" (Di giovedì 30 marzo 2023) C'è il fumo passivo, quello che inaliamo da chi tira una sigaretta vicino a noi e che, grazie a una sensibilità più diffusa su questo pericolo, come fenomeno si è in parte ridotto. Anche se di strada ce n'è ancora tanta da fare. L'Istituto Superiore di Sanità rileva infatti che non consentono di fumare in casa: Il 75,4% degli ex fumatori Il 45% dei fumatori L'83,5% dei non fumatori Ma un dato ancora più delicato da migliorare è quel 22,6% di fumatori che espone i bambini a fumo passivo. C'è però un altro dilemma che scaturisce dai pericoli del fumo, il fumo di "terza mano", un tipico prodotto da combustione che "consiste nella deposizione di microparticelle di condensato bituminoso presenti nel fumo espirato che si disperde nell'aria", afferma il dottor Giacomo Mangiaracina, ...

