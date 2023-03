Giusy Buscemi, chi è l'attrice di «Un Passo Dal Cielo 7»: biografia, marito e figli (Di giovedì 30 marzo 2023) Giusy Buscemi, all'anagrafe Giuseppina Buscemi, è nata a Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) il 13 aprile 1993. È alta 175 cm e pesa 61 kg. Il suo profilo Instagram ufficiale è @GiusyBuscemii. Giusy Buscemi è cresciuta a Menfi, in provincia di Agrigento, dove ha conseguito la maturità presso il liceo scientifico. Successivamente si è iscritta al corso di Letteratura, Musica e Spettacolo presso la facoltà di Lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma, dove si è laureata nel 2023. Carriera di Giusy Buscemi: da Miss Italia alla Televisione Giusy Buscemi è un'attrice ed ex modella. Nel 2012 ha preso parte al concorso di bellezza «Miss Italia», conquistando il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 marzo 2023), all'anagrafe Giuseppina, è nata a Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) il 13 aprile 1993. È alta 175 cm e pesa 61 kg. Il suo profilo Instagram ufficiale è @i.è cresciuta a Menfi, in provincia di Agrigento, dove ha conseguito la maturità presso il liceo scientifico. Successivamente si è iscritta al corso di Letteratura, Musica e Spettacolo presso la facoltà di Lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma, dove si è laureata nel 2023. Carriera di: da Miss Italia alla Televisioneè un'ed ex modella. Nel 2012 ha preso parte al concorso di bellezza «Miss Italia», conquistando il ...

