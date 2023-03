“Giustizia privata inammissibile” | il Csm sulla censura alla pm molestata L’avvocato | “Sentenza illogica”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sono state depositate le motivazioni del Csm sul caso della pmta dal consiglio per aver segnalato un caso di molestie con un sms. La sua condotta di Alessia Sinatra è stata considerata “grave” anche perché si è concretizzata in una “sorta difai da te”. Secondo la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura “anziché denunciare” chi l’avevasessualmente quattro anni prima, “si è fattivamente attivata con il dottor Palamara per condizionare” i componenti del Csm “affinché esprimessero il loro voto contrarionomina del dottor Creazzo all’ufficio di procuratore della Repubblica di Roma”. La decisione dell’organo di controllo delle toghe, del 21 febbraio scorso, aveva suscitato molte critiche. La “ferma volontà” di Sinatra di “condizionare negativamente” i consiglieri del ...

Perché agire come ha fatto lei per ottenere “una riparazione per l’abuso pur grave subito”, si traduce in una “giustizia privata inammissibile per qualunque cittadino e ancor di più se chi vi fa ...«Qui non c'è giustizia, perché chi è stato condannato per omicidio ... mentre la Corte giustifica il rifiuto all'estradizione con il fatto che si sono rifatti una vita privata, nessuno si preoccupa ...