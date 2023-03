Giuliano Palma & The Bluebeaters: per la prima volta in vinile “The Album” (Di giovedì 30 marzo 2023) MILANO – Venerdì 31 marzo esce, per Universal Music Italia, la prima stampa in vinile (doppio Lp nero) del primo e iconico disco di Giuliano Palma & the Bluebeaters, “The Album”, pubblicato nel 1999. “The Album è stato un disco che ha ottenuto dei risultati pazzeschi, sia di pubblico che di vendite”, scrivono in una nota i Bluebeaters. “In prima battuta circa diecimila copie sono state vendute con un sistema semplice ma efficace, il mail order…”. E Giuliano Palma, sulla sua pagina Facebook, aggiunge: “Ciao, domani uscirà in vinile la prima release di The Album e non posso che esserne contento. Sono molto affezionato a questo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 marzo 2023) MILANO – Venerdì 31 marzo esce, per Universal Music Italia, lastampa in(doppio Lp nero) del primo e iconico disco di; the, “The”, pubblicato nel 1999. “Theè stato un disco che ha ottenuto dei risultati pazzeschi, sia di pubblico che di vendite”, scrivono in una nota i. “Inbattuta circa diecimila copie sono state vendute con un sistema semplice ma efficace, il mail order…”. E, sulla sua pagina Facebook, aggiunge: “Ciao, domani uscirà inlarelease di Thee non posso che esserne contento. Sono molto affezionato a questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GammaStereoRoma : Giuliano Palma & The Bluebeaters - Messico E Nuvole - sonomafalda : CLUB DOGO FT GIULIANO PALMA - PES - VIDEO UFFICIALE (prod. Don Joe) - CHAMPXGNEPOETRY : La tele resta spenta e non la guardo più Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù Fumo un po', sposto via la… - GammaStereoRoma : Giuliano Palma & the Bluebeaters & Gino Paoli - Che cosa c'e - STREETRADIOweb : Caro Emerald - (Feat. Giuliano Palma) (Vivere) Riviera Life -