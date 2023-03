Giugliano. Marconi, ancora ritardi e impegni non mantenuti. Città metropolitana: “Soluzione in arrivo” (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono ancora senza una sede gli studenti del Marconi di Giugliano. Una fase di stallo e di impegni non mantenuti che va avanti da settembre. L’ennesima scadenza del 28 febbraio per la consegna di villa Gallo non è stata mantenuta. E così i 1400 studenti sono ancora costretti a turni pomeridiani divisi in 4 istituti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Sonosenza una sede gli studenti deldi. Una fase di stallo e dinonche va avanti da settembre. L’ennesima scadenza del 28 febbraio per la consegna di villa Gallo non è stata mantenuta. E così i 1400 studenti sonocostretti a turni pomeridiani divisi in 4 istituti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Gli studenti del Marconi ancora senza scuola: in 1600 sfrattati da settembre - NapoliToday : #Cronaca Gli studenti del Marconi ancora senza scuola: in 1600 sfrattati da settembre - TgrRaiCampania : #Studenti del #Marconi di #Giugliano sfrattati, in 1.600 ancora senza sede #IoSeguoTgr -