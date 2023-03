Giro d'Italia della Csr a Bologna, focus digitalizzazione (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - digitalizzazione e sostenibilità ambientale sono sempre più complementari, capaci di creare sinergie preziose per i diversi attori di un territorio. Per scoprire come, l'appuntamento è a Bologna il 3 aprile 2023 con la settima tappa del Giro d'Italia della Csr, promosso da Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale. Dopo Torino, Messina, Savona, Udine, Roma e Napoli, l'incontro di Bologna sarà focalizzato sul valore condiviso derivato dalla digitalizzazione sostenibile, con numerosi esempi di realtà virtuose sul territorio emiliano. "Innovazione sostenibile e trasformazione digitale sono termini sempre più collegati - commenta Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone della Csr e dell'innovazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) -e sostenibilità ambientale sono sempre più complementari, capaci di creare sinergie preziose per i diversi attori di un territorio. Per scoprire come, l'appuntamento è ail 3 aprile 2023 con la settima tappa deld'Csr, promosso da Il SaloneCsr e dell'innovazione sociale. Dopo Torino, Messina, Savona, Udine, Roma e Napoli, l'incontro disarà focalizzato sul valore condiviso derivato dallasostenibile, con numerosi esempi di realtà virtuose sul territorio emiliano. "Innovazione sostenibile e trasformazione digitale sono termini sempre più collegati - commenta Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del SaloneCsr e dell'innovazione ...

