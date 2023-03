Giro delle Fiandre 2023 | Wout van Aert | “Non ci siamo solo io | Pogacar e van der Poel Diamo tutti l’uno per l’altro in squadra”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Vigilia delcon conferenza stampa per uno dei grandi favoriti:van. Il belga e la Jumbo-Visma vogliono far saltare il banco alla Ronde, ma non sarà facile contro rivali di gran qualità. Le parole del vincitore della E3 Saxo Classic: “Una vittoria alo alla Parigi-Roubaix sarebbe la ciliegina sulla torta per ladopo la nostra bellissima primavera. Non ciio,e Van der, ma anche i miei compagni diLaporte e Benoot. Non dobbiamo dimenticare gli altri avversari: Mohoric, Pidcock, Alaphilippe e Powless. Ho bevuto champagne tre volte nell’ultima settimana, quindi questo ...

Giro delle Fiandre 2023: percorso, favoriti e orari TV BiciDaStrada.it

Tom Pidcock. Un rientro molto importante Giro delle Fiandre. Poi ha un rammarico... Se fosse stato lì con Ganna sul Poggio, quella Sanremo sarebbe potuta andare in modo differente e non Al via ...