Giro delle Fiandre 2023: i favoriti. Wout van Aert sfida Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar terzo incomodo (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla E3 Saxo Classic abbiamo visto uno scenario che molto probabilmente (se lo augurano tutti i tifosi del grande ciclismo) sarà quello annunciato per domenica al Giro delle Fiandre: tre corridori un gradino sopra tutti gli altri, i tre favoritissimi per la Ronde che dovrebbero salutare la compagnia e giocarsela tra loro. Una sfida su tutte: quella tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Il primo, il belga, deve assolutamente sfatare il tabù nelle Classiche Monumento sul pavé, dove è ancora fermo a quota zero: può sfruttare una condizione ottima (lo abbiamo visto nelle ultime uscite ed ha vinto lo scontro diretto ad Harelbeke) e soprattutto una squadra che appare nettamente superiore alle altre. Il neerlandese però a livello di forma ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla E3 Saxo Classic abbiamo visto uno scenario che molto probabilmente (se lo augurano tutti i tifosi del grande ciclismo) sarà quello annunciato per domenica al: tre corridori un gradino sopra tutti gli altri, i tressimi per la Ronde che dovrebbero salutare la compagnia e giocarsela tra loro. Unasu tutte: quella travanvan der. Il primo, il belga, deve assolutamente sfatare il tabù nelle Classiche Monumento sul pavé, dove è ancora fermo a quota zero: può sfruttare una condizione ottima (lo abbiamo visto nelle ultime uscite ed ha vinto lo scontro diretto ad Harelbeke) e soprattutto una squadra che appare nettamente superiore alle altre. Il neerlandese però a livello di forma ...

