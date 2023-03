Giovanni Allevi | la malattia e la musica | “Le mie mani tremano ma…”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il talento diriecheggia costante nel mondo dellae, in occasione della Giornata mondiale del pianoforte, torna sui social pubblicando un video in cui si esibiva a teatro. Il musicista, a giugno 2022, ha rivelato di essere in cura per un mieloma multiplo: “Le mieper via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento”, spiega all’inizio del post pubblicato ieri, 29 marzo 2023. “Non ho mai smesso di comporrenella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo”, racconta l’artista su Instagram, e aggiunge: “Grazie allaanche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento!”. Nel video,è accompagnato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso d… - RadioItalia : Giovanni Allevi torna sui social con un messaggio In occasione della giornata mondiale del pianoforte. L’artista… - giovanniallevi : “Ogni cosa può iniziare, perché soltanto a noi sta la prima mossa: concepire un’idea sorretta dall'emozione.” Giov… - DonnaGlamour : Giovanni Allevi sulla sua malattia: “Le mie mani tremano per i farmaci” - SoniaSamoggia : RT @VanityFairIt: Il pianista è tornato sui social per l’International Piano Day -

La musica non lo ha mai abbandonato, nemmeno nell'attuale tempo della malattia., che sta affrontando le cure per guarire da un mieloma multiplo , è tornato a parlare del proprio rapporto con le sette note attraverso un toccante messaggio affidato nelle scorse ore ...torna a parlare sui social della sua malattia (il mieloma multiplo) e delle sue condizioni di salute L'articoloe la malattia: "Mi tremano le mani per i farmaci" ..."Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento". Cosìparla delle sue condizioni di salute e di una passione per la musica che non smette, anche nei momenti più difficili, di guidare la sua esistenza. "Grazie alla Musica anche la ...

Giovanni Allevi: "Le mie mani tremano ma compongo musica nella mente" TGCOM

Giovanni Allevi continua la sua lotta contro la malattia che lo ha colpito. "Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento – spiega - Tuttavia non ho mai smesso ...Giovanni Allevi, la sofferenza rivelata: «Le mani tremano, ma la musica è nella mia mente» Da ragazza avrebbe voluto fare la giornalista. Che prima domanda si farebbe Mi chiederei, sei felice