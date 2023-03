Giovani promesse | il figliol prodigo Cole Palmer

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il nostro consueto appuntamento settimanale dedicato alledel calcio internazionale vi porta oggi a conoscere più da vicino uno dei talenti più interessanti prodotti dall’Academy del Manchester City. Parliamo di, esterno offensivo classe 2002 che Guardiola ha voluto fortemente in prima squadra. Nazionale inglese e figlio d’arte, in questa stagione il ragazzo ha avuto modo di dare un accenno di quelle che sono le sue qualità. Si è ritagliato un piccolo spazio in mezzo al trafficato calendario britannico lasciando anche il segno recentemente. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui, sia dal punto di vista delle esperienze calcistiche maturate che delle sue caratteristiche tecnico-tattiche. Infine, ci chiederemo quale possa essere il futuro del talentuoso...