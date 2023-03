Giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia per spionaggio. “Indagava sulla Wagner” (Di giovedì 30 marzo 2023) Un Giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Hershkovich, è stato arrestato a Ekaterinburg. Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d’intelligence interni Fsb. Il corrispondente del quotidiano statunitense è stato arrestato con l’accusa di spionaggio. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Servizio per la sicurezza federale della Russia (Fsb). «Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha fermato le attività illegali del corrispondente dell’ufficio moscovita del Wall Street Journal, l’americano Gershkovich Evan classe 1991, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, sospettato di spionaggio per conto del governo statunitense», scrive la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Unamericano del, Evan Hershkovich, è statoa Ekaterinburg. Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d’intelligence interni Fsb. Il corrispondente del quotidiano statunitense è statocon l’accusa di. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Servizio per la sicurezza federale della(Fsb). «Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha fermato le attività illegali del corrispondente dell’ufficio moscovita del, l’americano Gershkovich Evan classe 1991, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, sospettato diper conto del governo statunitense», scrive la ...

