Giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia. Accusato di spionaggio, rischia 20 anni di carcere (Di giovedì 30 marzo 2023) Un Giornalista americano del Wall Street Journal , Evan Gershkovich , è stato arrestato a Ekaterinburg . Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 marzo 2023) Unamericano del, Evan Gershkovich , è statoa Ekaterinburg . Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - michele_geraci : Secondo voi, il giornalista, pagato con i vostri contributi, è a conoscenza di questo tema perché 1) Ha visitato… - Agenzia_Ansa : Arrestato in Russia un giornalista del Wall Street Journal. Evan Gershkovich, 32 anni, regolarmente accreditato pre… - centriculturali : ?? #30marzo ??? h. 20:45 ??La luce che attraversa il tempo @SanPaoloEditore ???Con: #GiancarloBlangiardo, Pres. ISTAT… - Sora2648 : @Simo2367 @ocwsport Ni, cioè si tu come giornalista puoi scrivere le tue opinioni ma entro certi limiti...non parla… -