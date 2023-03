Giornalista americano arrestato in Russia: "Spia degli Usa" (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich, corrispondente da Mosca del Wall Street Journal, è stato arretato dalle autorità russe. Secondo l'FSB il Giornalista statunitense sarebbe stato coinvolto nella raccolta di "informazioni segrete" sul gruppo Wagner Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich, corrispondente da Mosca del Wall Street Journal, è stato arretato dalle autorità russe. Secondo l'FSB ilstatunitense sarebbe stato coinvolto nella raccolta di "informazioni segrete" sul gruppo Wagner

