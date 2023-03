Giornalista americano arrestato in Russia. Accusato di spionaggio, rischia 20 anni di carcere (Di giovedì 30 marzo 2023) Un Giornalista americano del Wall Street Journal , Evan Gershkovich , è stato arrestato a Ekaterinburg . Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 marzo 2023) Undel Wall Street Journal , Evan Gershkovich , è statoa Ekaterinburg . Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Arrestato in Russia Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal. Avrebbe raccolto informazioni… - TgLa7 : Arrestato in Russia il giornalista americano Evan Hershkovich. Su mandato Usa 'stava raccogliendo informazioni su u… - petergomezblog : Arrestato Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal in Russia: “E’ accusato di spionaggio”… - Sergio28125202 : AmeriCani spioni. - MichaelaMeroni : RT @dariodangelo91: ??????????Attenzione. Adesso interviene direttamente il Cremlino nella vicenda #Gershkovich. Aggiornamenti nella diretta ape… -