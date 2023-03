Giordano | Il Napoli sta facendo un altro campionato rispetto alle altre squadre Rinnovo di Kvaratskhelia

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 marzo 2023) Bruno, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Legends-Ci vediamo a", trasmissione in onda su Canale 8. Queste le sue parole: "Scudetto? Ilstaun. Partite contro il Milan? Basterebbero 4 punti nelle 2 partite di Champions, addirittura ci si può permettere di perdere la partita dima credo gli azzurri non staccheranno la spina. -dichiara- Questa è una squadra che anche con punteggi ampi esulta come se facesse il primo gol. Sono convinto che difficilmente Sptti cambierà tanti uomini proprio per mantenere la tensione. In ...