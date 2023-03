Giochi Netflix anche su TV ben presto, come funzioneranno (Di giovedì 30 marzo 2023) Magari non molti usufruiscono dei Giochi Netflix con il loro abbonamento alla piattaforma di contenuti ma il servizio di gaming è destinato ad evolversi sempre di più nell’immediato futuro, magari già nel prosieguo di questo 2023. In questa direzione, va l’ultima soffiata di Bloomberg che fa riferimento all’arrivo di tutti i titoli, finora fruibili solo da smartphone o tablet, anche su smart TV. In pratica questo è il possibile scenario che ci attende: i Giochi Netflix sarebbero pronti all’uso anche su TV grazie all’ausilio del proprio telefono che funzionerebbe da controller, con tasti digitali per impartire qualsiasi tipologia di comando. La fonte Bloomberg, almeno per ora, fa riferimento ai soli iPhone e la procedura ricorda molto quanto già di scena con l’app Apple Remote per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Magari non molti usufruiscono deicon il loro abbonamento alla piattaforma di contenuti ma il servizio di gaming è destinato ad evolversi sempre di più nell’immediato futuro, magari già nel prosieguo di questo 2023. In questa direzione, va l’ultima soffiata di Bloomberg che fa riferimento all’arrivo di tutti i titoli, finora fruibili solo da smartphone o tablet,su smart TV. In pratica questo è il possibile scenario che ci attende: isarebbero pronti all’usosu TV grazie all’ausilio del proprio telefono che funzionerebbe da controller, con tasti digitali per impartire qualsiasi tipologia di comando. La fonte Bloomberg, almeno per ora, fa riferimento ai soli iPhone e la procedura ricorda molto quanto già di scena con l’app Apple Remote per ...

