Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di giovedì 30 marzo 2023) La seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica andrà in scena a Sòfia (Bulgaria) nel weekend del 31 marzo-2 aprile. Sarà la capitale bulgara a ospitare un nuovo atto del massimo circuito internazionale itinerante. Il programma prevede la disputa dei concorsi generali per squadre e individualiste (gli all-around sono anche le uniche prove previste alle Olimpiadi), oltre alle consuete Finali di specialità che chiuderanno il fine settimana. Sofia Raffaeli tornerà in scena dopo il trionfo ottenuto una decina di giorni fa ad Atene. La Campionessa del Mondo all-around, che conquistò il proprio titolo iridato proprio alla Armeec Arena lo scorso anno, partirà nuovamente con tutti i favori del pronostico. La marchigiana, che ha riposato in ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) La seconda tappa delladeldiandrà in scena a Sòfia (Bulgaria) nel weekend del 31 marzo-2 aprile. Sarà la capitale bulgara a ospitare un nuovo atto del massimo circuito internazionale itinerante. Ilprevede la disputa dei concorsi generali per squadre e individualiste (gli all-around sono anche le uniche prove previste alle Olimpiadi), oltre alle consuete Finali di specialità che chiuderanno il fine settimana.Raffaeli tornerà in scena dopo il trionfo ottenuto una decina di giorni fa ad Atene. La Campionessa delall-around, che conquistò il proprio titolo iridato proprio alla Armeec Arena lo scorso anno, partirà nuovamente con tutti i favori del pronostico. La marchigiana, che ha riposato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReErthu : @GruppoAlbatros va bene direttore autori validi ma non vuole vedere l'esercizio di ginnastica della macchina da scr… - ReErthu : @AlbertEinstein @ConservatorioMI E questa con Alessio che mi guidava che ha fatto l'isef si chiama ginnastica ritmi… - horottoilvetro : RT @Coninews: Nove azzurre per Sofia!?????? Da venerdì a domenica la capitale bulgara ospiterà la seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnast… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Nove azzurre per Sofia!?????? Da venerdì a domenica la capitale bulgara ospiterà la seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnast… - mondofelice6 : RT @Coninews: Nove azzurre per Sofia!?????? Da venerdì a domenica la capitale bulgara ospiterà la seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnast… -