Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023: le qualificate alle Finali. L'Italia sogna con Perotti, Gaddi e Marano

Si è delineato il quadro delle qualificate alle Finali dei Mondiali juniores 2023 di Ginnastica artistica, in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia). L'Italia sogna in grande con Giulia Perotti e Caterina Gaddi, rispettivamente seconda e quinta nel concorso generale individuale. Tris di specialità per Giulia Perotti (parallele, trave, corpo libero), Gaddi è prima alle parallele, July Marano si giocherà le sue carte al volteggio.

