Ginnastica artistica | l’Italia divampa di bronzo ai Mondiali juniores | le piccole Fate infiammano | Gaddi e Perotti show

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ginnastica artistica, l’Italia divampa di bronzo ai Mondiali juniores: le piccole Fate infiammano, Gaddi e Perotti… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia. ?????? Da dom… - Carloramondett1 : domani la nostra profe di motoria ci vuol far fare ginnastica artistica (l'ultima capriola fatta è stata più di 6 a… - Antico_Egitto : Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023: i qualificati alle Finali, l'Italia sogna con Villa e Brugnami - OA S… - Crocidelizie : RT @Vito68122235: Video Ginnasta di 17 anni e' passata da concorrere nei campionati nazionali di ginnastica artistica alla disabilita' perm… -

La Nazionale femminile Junior dinon ha voluto essere da meno rispetto alla maschile e ha bissato il successo di ieri dei compagni vincendo la medaglia di bronzo a squadre nella 2 ª edizione del Campionato ...L'Italia junior femminile diha fatto il suo esordio nel 2° Campionato Mondiale di categoria, in scena fino a domenica 2 aprile ad Antalya, in Turchia. Il quartetto azzurro formato da July Marano della ...Il campione olimpico in carica del concorso a squadre di, Artur Dalaloyan ha annunciato che non lascera' la societa' della Dynamo Mosca. L'atleta 26enne sa' che cosi' facendo non potra' ritornare alle competizioni internazionali ...

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia si gioca il podio nella gara a squadre OA Sport

L'Italia continua a regalare scintille ai Mondiali juniores di ginnastica artistica, in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia). Dopo la spettacolare medaglia di bronzo conquistata ieri dalla ...