Giancarlo De Cataldo riaccende i riflettori sull'omicidio di Christa Wanninger: il suo "Dolce vita, dolce morte"

Sono passati quasi 60 anni esatti da quel 2 maggio 1963, quando a Roma si consumò l'omicidio di Christa Wanninger, uno dei misteri più discussi dalle cronache italiane. In un palazzo nei pressi di Via Veneto, nel cuore della dolce vita, una giovane aspirante attrice tedesca fu uccisa da undici coltellate. "E' stato quasi fatale cadere preda del fascino di questo caso, così anomalo ma allo stesso tempo così ricco di elementi tipici dei misteri italiani: le verità nascoste, l'invadenza dei media, l'ombra dei servizi segreti… Christa è la nostra Dalia Nera". Così il noto magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo spiega perché ha scelto di ispirarsi proprio al delitto Wanninger per "dolce...

