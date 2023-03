“Giacomo Urtis mi ha fatto un filler e mi ha deformato la faccia per 20 giorni”: il noto chirurgo ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi a processo (Di giovedì 30 marzo 2023) “Io non so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: 200, 300 euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Mio padre è fatto così… È come il padre di Britney Spears”. È una delle tante dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis durante la sua ospitata a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai Due. Chi è Urtis? Un chirurgo plastico di fama, scelto da molti vip ma anche un personaggio social che ogni tanto fa capolino in tv (vedi Isola dei Famosi). Ora, stando a quanto riporta Repubblica, Urtis andrà a processo per lesioni colpose. Sotto accusa un intervento con un filler che avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Io non so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: 200, 300 euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Mio padre ècosì… È come il padre di Britney Spears”. È una delle tante dichiarazioni fatte dadurante la sua ospitata a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai Due. Chi è? Unplastico di fama, scelto da molti vip ma anche un personaggio social che ogni tanto fa capolino in tv (vedi Isola dei). Ora, stando a quanto riporta Repubblica,andrà aper lesioni colpose. Sotto accusa un intervento con unche avrebbe ...

