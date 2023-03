Giacomo Urtis e i problemi giudiziari | rinviato a giudizio per lesioni colpose

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il chirurgo dei vip è sotto a accusa Una settimana fasi raccontava a Belve, programma di Francesca Fagnani, tra carriera e vita privata. Nel frattempo però, il chirurgo dei vip, ha sempre in ballo una serie di cause e didi naturaa. Nelle ultime ore, come riporta il quotidiano La Repubblica, è statopera seguito di un intervento con il filler. A denunciarla una paziente che ha raccontato, alla Procura di Roma, di aver avuto per settimane, tre, il volto deformato, poi la situazione sarebbe rientrata. La prima udienza è stata fissata per il 5 aprile e il pm Vincenzo Barba ha chiesto l’accusa dipersonali in ambito sanitario. Leggi anche: Belve, le ...