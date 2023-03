Gf Vip, Giulia Salemi dice addio a R101: a sostituirla sarà una famosa ex gieffina (Di giovedì 30 marzo 2023) Giulia Salemi ha lasciato la conduzione di “Good Times“, il programma di R101 in cui, da settembre, affiancava lo speaker Marco Santini. La scelta di dire addio alla radio sarebbe da ricercarsi nello stile di vita piuttosto turbolento condotto da Giulia negli ultimi mesi. La modella di origini persiane, infatti, da settembre è impegnata, sulla sua postazione social, a commentare in studio la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha scelto Giulia, per due volte inquilina della Casa di Cinecittà, come presenza fissa nel suo programma. A ciò vanno aggiunti ulteriori impegni lavorativi dell’influencer, fra tutti l’attività di modella e testimonial dei brand più prestigiosi. Senza contare il suo Salotto Salemi, format tutto al femminile e incentrato ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 marzo 2023)ha lasciato la conduzione di “Good Times“, il programma diin cui, da settembre, affiancava lo speaker Marco Santini. La scelta di direalla radio sarebbe da ricercarsi nello stile di vita piuttosto turbolento condotto danegli ultimi mesi. La modella di origini persiane, infatti, da settembre è impegnata, sulla sua postazione social, a commentare in studio la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha scelto, per due volte inquilina della Casa di Cinecittà, come presenza fissa nel suo programma. A ciò vanno aggiunti ulteriori impegni lavorativi dell’influencer, fra tutti l’attività di modella e testimonial dei brand più prestigiosi. Senza contare il suo Salotto, format tutto al femminile e incentrato ...

