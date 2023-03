“GF Vip 7”, pubblico chiede squalifica immediata: gesto gravissimo (Di giovedì 30 marzo 2023) Gf Vip 7, chiesta la squalifica immediata del concorrente: il gesto è gravissimo – Siamo alle battute conclusive del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I finalisti che si sfideranno nel round finale lunedì 3 aprile 2023 sono Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. I due vip si sono aggiunti, grazie ai voti favorevoli del pubblico, ad Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Uno tra Alberto e Milena sarà il sesto finalista e lo sapremo soltanto nella prossima puntata. A gran voce però una buona parte del pubblico chiede che un concorrente venga eliminato. Ecco cos’è successo e di chi si tratta… leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo e Antonella arriva un lieto annuncio: le parole della nota influencer leggi anche: “GF Vip 7”, Micol non si ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 marzo 2023) Gf Vip 7, chiesta ladel concorrente: il– Siamo alle battute conclusive del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I finalisti che si sfideranno nel round finale lunedì 3 aprile 2023 sono Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. I due vip si sono aggiunti, grazie ai voti favorevoli del, ad Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Uno tra Alberto e Milena sarà il sesto finalista e lo sapremo soltanto nella prossima puntata. A gran voce però una buona parte delche un concorrente venga eliminato. Ecco cos’è successo e di chi si tratta… leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo e Antonella arriva un lieto annuncio: le parole della nota influencer leggi anche: “GF Vip 7”, Micol non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è... LUCA ONESTINI! - elisabe26722741 : @GrandeFardello_ e' la percentuale esatta che davano tutti i sondaggi per NIKITA - COMPRESO IL FORUM FREE DEL GF -… - redazionerumors : Nikita Pellizon torna a far parlare di sé, questa questa volta a causa di un dettaglio del suo outfit che non è pas… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa è... ANDREA! #GFVIP - RuizMorato : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è... LUCA ONESTINI! https://t.co… -