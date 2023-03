GF Vip 7, Oriana Marzoli: una vera reality star! | Le pillole de La velenosa (Di giovedì 30 marzo 2023) E dopo aver conquistato la Spagna e il Cile, Oriana Marzoli è approdata qua da noi. In Spagna viene definita reality star, e chi sono io per non essere d’accordo? Lei sa bene cosa piace al pubblico, sa creare le dinamiche giuste e soprattutto sa adattarsi. Per esempio la Oriana che abbiamo visto nel nostro GF è molto diversa da quella vista in altri reality. La Marzoli ha capito che siamo più “bacchettoni” e si è data una calmata. Sì perché noi ci lamentiamo tanto dei nostri reality ma all’estero sono mille volte peggio, sono più trash e assolutamente più spinti e “aggressivi”. Se nei programmi in Spagna e in Cile l’abbiamo vista letteralmente arrivare alle mani con altre concorrenti o l’abbiamo vista dare del tricheco ad una ragazza curvy o della scimmia ad una ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 30 marzo 2023) E dopo aver conquistato la Spagna e il Cile,è approdata qua da noi. In Spagna viene definitastar, e chi sono io per non essere d’accordo? Lei sa bene cosa piace al pubblico, sa creare le dinamiche giuste e soprattutto sa adattarsi. Per esempio lache abbiamo visto nel nostro GF è molto diversa da quella vista in altri. Laha capito che siamo più “bacchettoni” e si è data una calmata. Sì perché noi ci lamentiamo tanto dei nostrima all’estero sono mille volte peggio, sono più trash e assolutamente più spinti e “aggressivi”. Se nei programmi in Spagna e in Cile l’abbiamo vista letteralmente arrivare alle mani con altre concorrenti o l’abbiamo vista dare del tricheco ad una ragazza curvy o della scimmia ad una ...

