GF Vip 7, arriva la petizione contro Edoardo Tavassi: il web vuole la squalifica (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi giorni il web ha preso di mira Edoardo Tavassi, chiedendo che venga espulso immediatamente, prima della finale del Grande Fratello Vip 7, dopo che alcuni comportamenti del vippone sono andati oltre il comune buonsenso. In particolare, il gieffino ha commesso un atto molto simile a quello che hanno fatto Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, che infatti sono stati squalificati dal reality show con effetto immediato. GF Vip 7, il web insorge contro Edoardo Tavassi: ecco cos’ha fatto Precedentemente, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro sono stati eliminati dal programma dopo aver trattato in modo inappropriato le rispettive partner Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Di conseguenza, molti utenti social chiedono che venga preso lo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi giorni il web ha preso di mira, chiedendo che venga espulso immediatamente, prima della finale del Grande Fratello Vip 7, dopo che alcuni comportamenti del vippone sono andati oltre il comune buonsenso. In particolare, il gieffino ha commesso un atto molto simile a quello che hanno fattoDonnamaria e Daniele Dal Moro, che infatti sono statiti dal reality show con effetto immediato. GF Vip 7, il web insorge: ecco cos’ha fatto Precedentemente,Donnamaria e Daniele Dal Moro sono stati eliminati dal programma dopo aver trattato in modo inappropriato le rispettive partner Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Di conseguenza, molti utenti social chiedono che venga preso lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adriancoma9966 : RT @reina_bebe_: Bebè vicina ai 2,3 MLN e se cresce di 200k come Daniele appena esce arriva a 2,5 MLN. Letteralmente nessun vip che è stato… - kamel18_simona : RT @reina_bebe_: Bebè vicina ai 2,3 MLN e se cresce di 200k come Daniele appena esce arriva a 2,5 MLN. Letteralmente nessun vip che è stato… - viviconcoerenza : RT @reina_bebe_: Bebè vicina ai 2,3 MLN e se cresce di 200k come Daniele appena esce arriva a 2,5 MLN. Letteralmente nessun vip che è stato… - reina_bebe_ : Bebè vicina ai 2,3 MLN e se cresce di 200k come Daniele appena esce arriva a 2,5 MLN. Letteralmente nessun vip che… - Heidy_VIP_ : Ma Gianni fa finta di non capire o davvero non ci arriva!? #uominiedonne -