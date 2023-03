Gershkovich arrestato in Russia per spionaggio, l'ira del Wsj: 'Falso, rilasciatelo' (Di giovedì 30 marzo 2023) Una spia? No: un giornalista colpito perché americano. Il Wall Street Journal ha "smentito con veemenza" le accuse di spionaggio mosse da Mosca nei confronti del suo giornalista Evan Gershkovich , ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) Una spia? No: un giornalista colpito perché americano. Il Wall Street Journal ha "smentito con veemenza" le accuse dimosse da Mosca nei confronti del suo giornalista Evan, ...

