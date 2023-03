Gerardo oggi è Bianca e gioca di nuovo a pallone: 'Adesso non fingo più' (Di giovedì 30 marzo 2023) Ma com'è stato scendere in campo per la prima volta da Bianca e non da Gerardo? "Le filosofie orientali - racconta alla Gazzetta - ti invitano a stare sul momento e goderti le cose. Nell'altra vita ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 marzo 2023) Ma com'è stato scendere in campo per la prima volta dae non da? "Le filosofie orientali - racconta alla Gazzetta - ti invitano a stare sul momento e goderti le cose. Nell'altra vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoIaria1 : Gerardo oggi è Bianca, e gioca di nuovo a pallone: 'Adesso non fingo più'. - sportli26181512 : Gerardo oggi è Bianca e gioca di nuovo a pallone: 'Adesso non fingo più': Gerardo oggi è Bianca, e gioca di nuovo a… - Gazzetta_it : La storia: Gerardo oggi è Bianca, e gioca di nuovo a pallone. 'E adesso non fingo più' - luke_npl1974 : @gerardo_mangone @GianmarcoGio @SportRepubblica oggi alle 12 x abbonati - JamesLucasIT : @GerardoDAmico Ci provo Gerardo. Credo che cercare di contrastare la polarizzazione sociale e politica sia essenzia… -