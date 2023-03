Genoa - Reggina, il parere del doppio ex De Canio: 'Il fattore ambientale non è fondamentale' (Di giovedì 30 marzo 2023) Il doppio ex della sfida tra il Genoa e la Reggina è il tecnico Gigi De Canio , intervistato da Gazzetta del Sud: ' Non è facile fermare il Genoa, ma la serie B è imprevedibile. All'andata la Reggina ha già battuto i rossoblu, per cui non c'è nulla di impossibile. Sono sempre gli episodi a fare ... Leggi su citynow (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilex della sfida tra ile laè il tecnico Gigi De, intervistato da Gazzetta del Sud: ' Non è facile fermare il, ma la serie B è imprevedibile. All'andata laha già battuto i rossoblu, per cui non c'è nulla di impossibile. Sono sempre gli episodi a fare ...

