Genoa, Gilardino: «Ora inizia un nuovo mini campionato» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Gilardino in conferenza stampa in vista della sfida tra Genoa e Reggina: «Il clima si percepisce dal pienone di tifosi che ci sarà allo stadio» Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Genoa contro la Reggina. Di seguito le sue parole. «Sono stati 10 giorni importanti per recuperare energie fisiche, mentali e proseguire sul lavoro tecnico, tattico e fisico. Affrontiamo un avversario di qualità e con un allenatore esperto della categoria: domani inizia un mini campionato fatto di 8 partite da giocare con la compattezza, consapevolezza, umiltà e sacrificio che ci hanno contraddistinto. Il clima si percepisce dal pienone di tifosi che ci sarà allo stadio: dovremo essere bravi a farci trasportare dal pubblico ma con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole diin conferenza stampa in vista della sfida trae Reggina: «Il clima si percepisce dal pienone di tifosi che ci sarà allo stadio» Albertoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcontro la Reggina. Di seguito le sue parole. «Sono stati 10 giorni importanti per recuperare energie fisiche, mentali e proseguire sul lavoro tecnico, tattico e fisico. Affrontiamo un avversario di qualità e con un allenatore esperto della categoria: domaniunfatto di 8 partite da giocare con la compattezza, consapevolezza, umiltà e sacrificio che ci hanno contraddistinto. Il clima si percepisce dal pienone di tifosi che ci sarà allo stadio: dovremo essere bravi a farci trasportare dal pubblico ma con ...

