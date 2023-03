Gemellaggio tra Benevento e la città francese di Benévént L’Abbaye | il programma

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 1° aprile alle 10:30, presso il Teatro Comunale di corso Garibaldi, si terrà la cerimonia ufficiale per celebrare iltrae ladi. Il sindaco Clemente Mastella accoglierà una delegazione proveniente dalla Francia guidata dal suo omologo transalpino André Mavigner che sarà accompagnato amministratori municipali e da una delegazione dell’Università di Limoges. Ilcelebra lo storico legame tra le dueche risale all’epoca altomedievale.deve il suo nome proprio al capoluogo sannita, da dove giunse una reliquia di San Bartolomeo arrivata da, nel 1105, in un monastero che era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #Evidenza #AttualitàBenevento Gemellaggio tra Benevento e la città francese di Benévént L’Abbaye - CDradioplay : CD Boomer Blog: L'ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO: TRA SONDRIO E SIND... - loris76181678 : RT @anteasnazionale: Anteas è #unione ?? Unione tra generazioni Unione tra persone Unione tra associazioni Splendida foto di un #gemellag… - GazzettadiSiena : Questa mattina è stato ratificato, mercoledì 29 marzo, il gemellaggio tra il Comune di Siena e Cetinje, antica capi… - USCGFlorence : #CGRagini: “Lo scambio culturale è una pietra miliare del rapporto USA-Italia. Sono orgogliosa del gemellaggio tra… -

... Magna Grecia, Sannio' condiviso, in, dai Licei Classici 'Medi Livatino' di San Marco ... Un progetto virtuoso di rete e sinergiale due istituzioni scolastiche equeste e i ...... quali appunto gli scambistudenti. La presenza degli studenti è una costante delfra le due città che, negli anni, ha consentito a tanti ragazzi sondriesi di partecipare a scambi con ...... ottenuta la maturità, hanno deciso di continuare gli studi nelle università tedesche,cui l'... La città italiana di Trapani e quella spagnola di Cieza hanno dato vita a unper ...

Il gemellaggio tra Sondrio e Sindelfingen compie sessant'anni Prima la Valtellina

Presenti alla celebrazione in Duomo anche i bambini della scuola elementare, che proseguiranno poi per per l’Alta Val Camonica per i riti del gemellaggio ... ricorda i legami storici e di devozione ...La tre giorni in Germania della delegazione sondriese, guidata dal vice sindaco Barbara Dell'Erba e dall'assessore agli Eventi, alle Attività produttive e ai Gemellaggi Francesca Canovi, iniziata lune ...