GdF | sequestro di cocaina al Porto di Salerno

In data odierna, il personale del Nucleo Polizia Economica-Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno e con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, ha operato un sequestro all'interno del Porto di Salerno di circa 219 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dal Sud America. In particolare, a seguito di informazioni provenienti da un rapporto di cooperazione tra Forze di Polizia a livello internazionale e di mirati controlli su tutti i container provenienti dal Sud America contenenti banane, con l'ausilio dell'infallibile fiuto del cane antidroga "Fabry", veniva rinvenuto un primo quantitativo, pari a circa 171 kg, di ...

