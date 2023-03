Galante | «Inter resta tra le più forti in Europa! Ci sono cicli…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 marzo 2023) Fabiovistato da Radio FirenzeViola ha espresso la sua opinione riguardo l’attuale e le difficoltà del momento. IN EUROPA – Fabioparla così dell’attuale: «Io penso che l’è sempre una delle squadre più importanti in Europa. Poi è normale che cii cicli, ma alla fine l’c’è sempre. La Juventus ha vinto scudetti su scudetti ma è un caso, poi tutte le squadre hanno momenti sì e momenti no. Chi viene all’sa che deve stare al vertice». Fonte: FirenzeViola.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...