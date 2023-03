Gaia, scienziata con la valigia: “Ecco come far tornare i cervelli in fuga” (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho lasciato l’Italia perché avevo l’ambizione di fare una ricerca ‘avventurosa’, di non farmi limitare da quello che era disponibile in un determinato centro. Sono andata a cercarmi la strumentazione e le conoscenze che mi servivano per rispondere a certe domande biologiche. Onestamente non pensavo sarei mai rientrata, se non in fase di pensionamento, nella mia Toscana. Poi è venuta fuori la storia dello Human Technopole. All’estero si diceva che l’Italia aveva finalmente investito risorse considerevoli per far partire un istituto di ricerca internazionale, con l’ambizione di attrarre più nazionalità possibile e con un budget adeguato per poter acquisire tecnologie, mantenerle nel tempo, e assumere persone con competenze adatte. Uno scienziato aveva lasciato la Germania per guidare la nuova realtà, Iain Mattaj. Mi sono fidata, ho fatto domanda”. Comincia così ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho lasciato l’Italia perché avevo l’ambizione di fare una ricerca ‘avventurosa’, di non farmi limitare da quello che era disponibile in un determinato centro. Sono andata a cercarmi la strumentazione e le conoscenze che mi servivano per rispondere a certe domande biologiche. Onestamente non pensavo sarei mai rientrata, se non in fase di pensionamento, nella mia Toscana. Poi è venuta fuori la storia dello Human Technopole. All’estero si diceva che l’Italia aveva finalmente investito risorse considerevoli per far partire un istituto di ricerca internazionale, con l’ambizione di attrarre più nazionalità possibile e con un budget adeguato per poter acquisire tecnologie, mantenerle nel tempo, e assumere persone con competenze adatte. Uno scienziato aveva lasciato la Germania per guidare la nuova realtà, Iain Mattaj. Mi sono fidata, ho fatto domanda”. Comincia così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Gaia, scienziata con la valigia: 'Ecco come far tornare i cervelli in fuga' . #Adnkronos - FGuardiella : Gaia, scienziata con la valigia: 'Ecco come far tornare i cervelli in fuga' -