Frosinone / Omicidio Thomas Bricca, disposta la “copia forense” di altri telefoni cellulari (Di giovedì 30 marzo 2023) Frosinone – Probabilmente su impulso della parte civile, che ha avviato indagini parallele secondo quanto prevede il Codice di Procedura penale, la Procura della Repubblica di Frosinone ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti tecnici irripetibili nei confronti di tre telefonini appartenenti ad altrettante persone familiari e ritenute vicine a Mattia e Niccolò Toson, i due L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 30 marzo 2023)– Probabilmente su impulso della parte civile, che ha avviato indagini parallele secondo quanto prevede il Codice di Procedura penale, la Procura della Repubblica diha deciso di effettuare ulteriori accertamenti tecnici irripetibili nei confronti di treni appartenenti ad altrettante persone familiari e ritenute vicine a Mattia e Niccolò Toson, i due L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Frosinone / Omicidio Thomas Bricca, disposta la “copia forense” di altri telefoni cellulari - CorriereCitta : Omicidio Willy Duarte, spunta un nuovo testimone: “Gabriele Bianchi non ha ucciso’ - infotemporeale : Frosinone / Omicidio Willy Monteiro Duarte, fissato un nuovo inizio per il processo d’appello - infotemporeale : Frosinone / Omicidio Willy Monteiro Duarte, al via il processo d’Appello per i quattro imputati - mauriziocori1 : RT @NotteCriminale: Frosinone/ Per l'omicidio Mollicone il Ris cerca tracce di sangue nella casa dell'ex comandante dei carabinieri di Arch… -