Frosinone / Omicidio Mollicone, in Appello: Comune di Arce ancora parte civile, parla la difesa dei Mottola [VIDEO] (Di giovedì 30 marzo 2023) Frosinone – Nel giorno in cui è stato reso noto il ricorso, di 274 pagine, della Procura della Repubblica di Cassino contro l’assoluzione di Franco, Marco ed Annamaria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano relativamente all’Omicidio e occultamento del cadavere di Serena Mollicone e all’istigazione al suicidio del brigadiere dei Carabinieri Santino Tuzi, una polemica L'articolo Frosinone / Omicidio Mollicone, in Appello: Comune di Arce ancora parte civile, parla la difesa dei Mottola VIDEO Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 30 marzo 2023)– Nel giorno in cui è stato reso noto il ricorso, di 274 pagine, della Procura della Repubblica di Cassino contro l’assoluzione di Franco, Marco ed Annamaria, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano relativamente all’e occultamento del cadavere di Serenae all’istigazione al suicidio del brigadiere dei Carabinieri Santino Tuzi, una polemica L'articolo, indiladeiTemporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Frosinone / Omicidio Mollicone, in Appello: Comune di Arce ancora parte civile, parla la difesa dei Mottola [VIDEO] - infotemporeale : Frosinone / Omicidio Thomas Bricca, disposta la “copia forense” di altri telefoni cellulari - CorriereCitta : Omicidio Willy Duarte, spunta un nuovo testimone: “Gabriele Bianchi non ha ucciso’ - infotemporeale : Frosinone / Omicidio Willy Monteiro Duarte, fissato un nuovo inizio per il processo d’appello - infotemporeale : Frosinone / Omicidio Willy Monteiro Duarte, al via il processo d’Appello per i quattro imputati -