Franco Califano: le cause della morte e la malattia del cantante romano scomparso 10 anni fa (Di giovedì 30 marzo 2023) Franco Califano moriva 10 anni fa. Ma qual era la malattia di Califano e le cause della morte? Il cantante romano è morto il 30 marzo del 2013, a 74 anni, in seguito ad un infarto. “Il Maestro stava per partire per un ‘mini tour’ con accompagnamento di pianoforte, batteria, chitarra e contrabbasso. Era entusiasta di questa nuova avventura. Avremmo dovuto suonare il 4 aprile a Porto Recanati e, pochi giorni dopo, avevamo un appuntamento in sala di incisione ad Avezzano”, aveva raccontato Enrico Giaretta. “Con Califano eravamo anche molto amici”, ha spiegato Fiorello, di cui faceva una splendida imitazione. Prima di morire, Califano stava lavorando anche ad un progetto ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023)moriva 10fa. Ma qual era ladie le? Ilè morto il 30 marzo del 2013, a 74, in seguito ad un infarto. “Il Maestro stava per partire per un ‘mini tour’ con accompagnamento di pianoforte, batteria, chitarra e contrabbasso. Era entusiasta di questa nuova avventura. Avremmo dovuto suonare il 4 aprile a Porto Recanati e, pochi giorni dopo, avevamo un appuntamento in sala di incisione ad Avezzano”, aveva raccontato Enrico Giaretta. “Coneravamo anche molto amici”, ha spiegato Fiorello, di cui faceva una splendida imitazione. Prima di morire,stava lavorando anche ad un progetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Errorigiudiziar : Il #30marzo di 10 anni fa se ne andava Franco #califano. Non tutti ricordano che finì in carcere nella stessa maxi… - RaiNews : Il 30 marzo 2013 moriva Franco Califano, uno dei più popolari e controversi cantanti italiani. Oltre 1000 canzoni,… - EmanuelaSono : RT @effetronky: Franco Califano, Tutto il resto è noia #30marzo Dieci anni fa la scomparsa del Califfo, un artista unico che ha regalato b… - CosaInTendenza : Alle 13:31 Franco Califano con 175 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 35 Tweet tra i più popolar… - rada_maja : RT @RaiRadio2: 'Non escludo il ritorno': è con questa frase che Franco Califano ha voluto che lo ricordassimo, per sempre. Dieci anni, ogg… -