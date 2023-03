Franco Califano, dieci anni dalla morte del “Califfo”: delegazione di Ardea in visita a Pagani (Di giovedì 30 marzo 2023) Ardea – Un’intera giornata dedicata a Franco Califano per l’anniversario della sua morte. La manifestazione è stata organizzata nella città di Pagani, città alla quale l’artista era molto legato e nella quale ha trascorso gran parte della sua infanzia. Alle celebrazioni non poteva mancare il comune di Ardea. La delegazione di Ardea a Pagani per celebrare Califano Proprio per il legame tra l’artista e Pagani, su proposta del presidente della Fondazione Franco Califano e Gaetano Tortora, martedì 28 marzo hanno preso il via le celebrazioni per il musicista scomparso dieci anni fa. Alla giornata ha preso parte anche una ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023)– Un’intera giornata dedicata aper l’versario della sua. La manifestazione è stata organizzata nella città di, città alla quale l’artista era molto legato e nella quale ha trascorso gran parte della sua infanzia. Alle celebrazioni non poteva mancare il comune di. Ladiper celebrareProprio per il legame tra l’artista e, su proposta del presidente della Fondazionee Gaetano Tortora, martedì 28 marzo hanno preso il via le celebrazioni per il musicista scomparsofa. Alla giornata ha preso parte anche una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Errorigiudiziar : Il #30marzo di 10 anni fa se ne andava Franco #califano. Non tutti ricordano che finì in carcere nella stessa maxi… - FBiasin : 10 anni fa ci lasciava #Califano. Nel ‘06 partecipò a “Music Farm”, parlava nel sonno (cit. @Claplaz) In pieno s… - RaiRadio2 : 'Non escludo il ritorno': è con questa frase che Franco Califano ha voluto che lo ricordassimo, per sempre. Dieci… - s_margiotta : RT @paolabottelli: Franco #Califano interista vero l’avete già detto? ???? - giuseppeq_bott : RT @FBiasin: 10 anni fa ci lasciava #Califano. Nel ‘06 partecipò a “Music Farm”, parlava nel sonno (cit. @Claplaz) In pieno sonno, una n… -