Franco Califano, a dieci anni dalla morte dieci brani indimenticabili del Califfo (video)

dieci anni fa moriva, a 74 anni, Franco Califano. Paroliere, poeta, scrittore, cantante, attore, playboy: il Califfo è stato un protagonista assoluto del mondo dello spettacolo e della cultura. Una vita da irregolare e controcorrente, vissuta contro vento, in cui non si è fatto mancare nulla: dai vizi alle disavventure giudiziarie, dai grandi amori alle profonde amicizie. "Un bastardo venuto dal Sud", è il titolo del primo album (1972) di Califano. Sui primi anni di carriera è incentrato il documentario Califfo a Roma reperibile in questi giorni su Raiplay: una giovinezza vissuta fra cliniche, collegi, carceri. E soprattutto le donne: protagoniste assolute e centrali della sua vita.

