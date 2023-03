Francia femminile, ufficiale: Renard è il nuovo ct (Di giovedì 30 marzo 2023) Hervé Renard è il nuovo ct della selezione femminile della Francia. Ad annunciarlo è la stessa Federcalcio transalpine, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Al termine della riunione straordinaria del Comitato Esecutivo di questo giovedì pomeriggio,la Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Hervé Renard come allenatore della squadra femminile francese fino ad agosto 2024“. Nuova avventura per Renard, quindi, dopo aver stupito il mondo con l’ottima campagna iridata a Qatar 2022 con l’Arabia Saudita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Hervéè ilct della selezionedella. Ad annunciarlo è la stessa Federcalcio transalpine, con un comunicato apparso sul proprio sito: “Al termine della riunione straordinaria del Comitato Esecutivo di questo giovedì pomeriggio,la Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Hervécome allenatore della squadrafrancese fino ad agosto 2024“. Nuova avventura per, quindi, dopo aver stupito il mondo con l’ottima campagna iridata a Qatar 2022 con l’Arabia Saudita. SportFace.

