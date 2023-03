Francia Femminile: ufficiale Renard come nuovo ct (Di giovedì 30 marzo 2023) La Federcalcio francese ha ufficializzato l’ingaggio di Hervé Renard alla guida della nazionale Femminile transalpina La Federcalcio Francese ha ufficializzato l’arrivo di Hervé Renard, ex CT dell’Arabia Saudita, alla nazionale Femminile transalpina. Di seguito il comunicato della federazione. «Al termine della riunione straordinaria del Comitato Esecutivo di questo giovedì pomeriggio, la Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Hervé Renard come allenatore della squadra Femminile francese fino ad agosto 2024. Il nuovo allenatore guiderà Les Bleues per la Coppa del Mondo FIFA 2023 che si terrà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto e per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal 25 luglio al 10 agosto. Una conferenza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) La Federcalcio francese ha ufficializzato l’ingaggio di Hervéalla guida della nazionaletransalpina La Federcalcio Francese ha ufficializzato l’arrivo di Hervé, ex CT dell’Arabia Saudita, alla nazionaletransalpina. Di seguito il comunicato della federazione. «Al termine della riunione straordinaria del Comitato Esecutivo di questo giovedì pomeriggio, la Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Hervéallenatore della squadrafrancese fino ad agosto 2024. Ilallenatore guiderà Les Bleues per la Coppa del Mondo FIFA 2023 che si terrà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto e per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal 25 luglio al 10 agosto. Una conferenza ...

Francia femminile, ufficiale: Renard è il nuovo ct Hervé Renard è il nuovo ct della selezione femminile della Francia. Ad annunciarlo è la stessa Federcalcio transalpine, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: 'Al termine della riunione straordinaria del Comitato Esecutivo di questo giovedì pomeriggio, la Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Hervé Renard come allenatore della squadra femminile francese fino ad agosto 2024. Il nuovo allenatore guiderà Les Bleues per la Coppa del Mondo FIFA 2023 che si terrà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto e per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal 25 luglio al 10 agosto.'