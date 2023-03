Francia, 2 bimbi morti per le pizze Buitoni contaminate: chiude lo stabilimento che le produce (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 2022, in Francia, alcune pizze congelate targate Buitoni avevano provocato la morte di due bambini. Ben 56 erano le pizze contaminate da Echierichia Coli. A distanza di un anno, lo stabilimento di Caudry, dove venivano prodotte le pizze Fraich’Up, chiude definitivamente. La gamma di prodotto veniva prodotto soltanto in Francia. Lo riporta Repubblica, citando una fonte sindacale presente al Comitato economico e sociale. Una decisione presa, sembrerebbe, direttamente dall’azienda. Non ci saranno licenziamenti: i dipendeti verranno assunti in regione da Nestlè, in attesa di un rilancio della struttura. Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 2022, in, alcunecongelate targateavevano provocato la morte di due bambini. Ben 56 erano leda Echierichia Coli. A distanza di un anno, lodi Caudry, dove venivano prodotte leFraich’Up,definitivamente. La gamma di prodotto veniva prodotto soltanto in. Lo riporta Repubblica, citando una fonte sindacale presente al Comitato economico e sociale. Una decisione presa, sembrerebbe, direttamente dall’azienda. Non ci saranno licenziamenti: i dipendeti verranno assunti in regione da Nestlè, in attesa di un rilancio della struttura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Diritti e doveri valgono per tutti: bene ha fatto il prefetto di Imperia. - News24_it : Salvini, la Francia respinge i bimbi e si tiene i terroristi - MediasetTgcom24 : Salvini: 'La Francia ci respinge i bimbi e si tiene i terroristi' #salvini #francia #terroristi #30marzo - wonderella_phd : @Gabrigrifo1 Veramente le maschere per i bimbi non ci sono mai state in Europa, mai viste in Francia o belgio o UK… - Fiorell15408783 : @Striscia @marcocc Spero che la Ferragni e il suo cooperante,vedano il tuo servizio di stasera sui bimbi usati nei… -