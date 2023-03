Francesco Totti “furioso per le foto della figlia Isabel con Ilary Blasi e Bastian Muller” (Di giovedì 30 marzo 2023) Continuano le tensioni fra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi. Secondo quanto riporta Repubblica, Totti non avrebbe minimamente gradito le foto pubblicate dal settimanale Chi, che mostrano Ilary passeggiare con Bastian Muller mentre i due tengono per mano la piccola Isabel, figlia minore di Totti e Blasi. A scatenare la rabbia di Totti sarebbe stato anche il pernottamento della nuova fiamma di Ilary nella loro villa all’Eur, dove lo stesso Totti è solito recarsi quando non condivide l’attico con la sua compagna Noemi Bocchi. Sempre secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Continuano le tensioni fra l’ex capitanoRomae la conduttrice. Secondo quanto riporta Repubblica,non avrebbe minimamente gradito lepubblicate dal settimanale Chi, che mostranopasseggiare conmentre i due tengono per mano la piccolaminore di. A scatenare la rabbia disarebbe stato anche il pernottamentonuova fiamma dinella loro villa all’Eur, dove lo stessoè solito recarsi quando non condivide l’attico con la sua compagna Noemi Bocchi. Sempre secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Compie oggi 25 anni l'unico cucchiaio di Francesco Totti a Gigi Buffon: in Roma-Parma 2-2 del #29marzo 1998. - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Francesco Totti fa il suo debutto con la Roma ???? Il resto è Storia... #UCL - GoalItalia : 'Dai, fai entrare il ragazzino'. Il 28 marzo 1993, 30 anni fa, Francesco @Totti esordiva in Serie A con la maglia… - FQMagazineit : Francesco Totti “furioso per le foto della figlia Isabel con Ilary Blasi e Bastian Muller” - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Dall'apparente tregua ad un nuovo scontro frontale. Francesco Totti non avrebbe gradito alcuni comportamenti di Ilary Bl… -